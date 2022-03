Schlangen an Kassen : Auch in Luxemburg wird das Jahr des Tigers eingeläutet

LUXEMBURG – Die Einwohner, die diesen Dienstag ins neue Jahr starten, haben schnell noch alles für ihre anstehende Neujahrsfeier besorgt.

«Aufgrund des Zeitunterschieds zu China hat die große Fernsehgala zum Neujahrsfest bereits begonnen. Ich habe sie mir auf dem Weg zum Laden angesehen», erklärte die 24-jährige Yi xin am frühen Nachmittag und zeigte auf ihr Smartphone, auf dem sie die Show verfolgte. Auf dem Bildschirm führte ein Moderatorenpaar vor einem prächtigen roten Hintergrund durch den Abend. Die Studentin war erst am Vortag in Luxemburg angekommen, um ein Praktikum zu beginnen. Schnell hatte sie im Bahnhofsviertel der Hauptstadt einen asiatischen Lebensmittelladen gefunden.

An den Kassen den Geschäfts bildeten sich bereits lange Schlangen. «Ich besorge Zutaten für ein chinesisches Fondue sowie Kräutertee, den es nur in Spezialgeschäften gibt», erklärte die 28-jährige Yi. Mamting (25) und Sangrui (30) waren ebenfalls fürs Neujahrsfest einkaufen.

«Wir werden einiges vorbereiten: Ravioli, Fisch, Huhn, Schwein, ein Dessert», zählen die beiden Freundinnen aus Esch auf. «Wir werden noch unsere Familie in China kontaktieren. Wegen Corona ist das alles nicht so einfach, wir haben sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.» Sandra (32) ist Vietnamesin und folgt ebenfalls dem Mondkalender.Sie wird allerdings am Wochenende mit ihrer Familie in Frankreich feiern. «Ich kaufe rote Umschläge für die Neujahrsgrüße der Kinder und Eltern», erzählt sie.