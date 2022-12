WM 2022: Auch in Luxemburg zweifeln die Portugiesen an Cristiano Ronaldo

Pedro, Angestellter in der Brasserie du Centenaire in Differdingen, fragt sich, wie Portugal das Viertelfinale erreichen soll. «Normalerweise verliert Portugal nie gegen die Schweiz, aber diese WM ist irgendwie schwierig», klagt er und erzählt, in den ersten drei Spielen hätten die Portugiesen nicht unbedingt Glanzleistungen erbracht. «Für Ronaldo ist es Zeit, jetzt mal den Platz für jemand Jüngeren zu räumen. Ich glaube, er wird langsam müde», meint Pedro weiter und ergänzt, die letzten 20 Minuten sollten für Ronaldo genügen. Denn auch bei Manchester United sei der Portugiese schon kein Stammspieler mehr gewesen. Pedro versteht aber auch, dass es einem Trainer sicherlich schwer fällt, einen solchen Fußballstar einfach auf der Bank sitzen zu lassen, bei allem was er für die Nation getan hat. «Es wäre das Ende einer Ära. Für Messi gilt dasselbe», schließt Pedro.