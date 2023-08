Luxemburg: Auch Jahre nach dem verheerenden Tornado leben viele Anwohner mit Angst

Vier Jahre ist es her, dass der Süden des Ladens von einem heftigen Wirbelsturm heimgesucht wurde. Das Bild der Verwüstung, das er hinterlassen hat, ist im Gedächtnis vieler Menschen noch immer eingebrannt. So auch bei den Anwohnern der Rue Neuve in Petingen. «Wenn ich große Wolken sehe, erinnern sie mich immer an den Tornado», erzählt uns Jeanne, eine Bewohnerin der Petinger Straße.