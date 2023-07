Luxemburg: Auch mehr als zwei Wochen nach ihrem Verschwinden wird Norah weiter vermisst

Die Sorge wächst, denn die großherzogliche Polizei hat weiterhin kein Lebenszeichen von der 12-jährigen Norah Hames, die seit Dienstag, den 27. Juni verschwunden ist. Die Jugendliche soll zuletzt in Esch/Alzette gesehen worden sein, so die Polizei, die mehrere Zeugenaufrufe gestartet hat, um den Aufenthaltsort des Mädchens ausfindig zu machen.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Teenagers machen kann, wende sich bitte an das Kommissariat Düdelingen unter der Telefonnummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail an police.dudelange@police.etat.lu.