Wegen Papa Cristiano : Auch Ronaldo Junior muss Manchester United verlassen

Neben Superstar Ronaldo muss auch sein Sohn Manchester United verlassen. Der 12-Jährige wird in die Akademie von Real Madrid zurückkehren.

Nach seiner Vertragsauflösung bei Manchester United befindet sich Weltfußballer Cristiano Ronaldo weiter auf Clubsuche. Die heißeste Spur führt derzeit nach Saudi Arabien. Mit Wüstenclub Al-Nassr soll sich der 37-Jährige bereits einig sein . Laut Medienberichten könnte der Transfer bereits in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Doch der Portugiese ist nicht der einzige, der den englischen Rekordmeister verlassen muss. Auch sein Sohn Ronaldo Junior muss sich einen neuen Verein suchen. Der 12-Jährige spielte zuletzt in der Akademie der Red Devils. Zuvor ging er in den Nachwuchszentren von Juventus Turin und Real Madrid auf Torejagd. Der Sohn des Superstars spielte also immer im selben Club wie sein Vater.