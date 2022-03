Öl ins Feuer : Auch «Titanic» kündigt Islam-Cover an

Die muslimische Welt brennt - doch einer kennt mal wieder nichts: Leo Fischer, Chefredakteur des deutschen Satiremagazins Titanic, kündigt für Ende September eine Islam-Ausgabe an.

Frankreich riegelt seine Botschaften ab, in Deutschland legt die «Titanic» nach: Aus Angst vor Vergeltung für die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in einem französischen Satiremagazin kündigte die Regierung in Paris an, weltweit rund 20 Botschaften, Konsulate und Schulen zu schließen. Das deutsche Magazin «Titanic» will trotz der anhaltenden Protestwelle in der muslimischen Welt Ende September ebenfalls eine Islam-Ausgabe herausbringen.

Auf dem Entwurf des Titelblatts soll einem Bericht der «Financial Times Deutschland» zufolge Bettina Wulff in den Armen eines islamischen Kriegers mit Turban und Schwert zu sehen sein, der offenbar den Propheten Mohammed darstellen soll. «Der Westen in Aufruhr - Bettina Wulff dreht Mohammed-Film!» soll die Schlagzeile lauten.

«Satire darf und muss alles»

«Titanic»-Chefredakteur Leo Fischer verteidigte auch die in der französischen Satirezeitung «Charlie Hebdo» erschienen Mohammed-Karikaturen und nannte sie eine richtige Reaktion auf die «wahnsinnigen Ausschreitungen». «Satire darf und muss alles», sagte Fischer.

2006 hatte Titanic eine Karikatur zum Thema «Religionen im Vergleich» veröffentlicht (s. Bild nebenan). Es war eine grobe Skizze von vier unterschiedlich grossen Penissen, wobei derjenige, unter dem das Wort «Islam» stand, der kleinste war. Leo Fischer sagte damals: «Der Islam zog eindeutig den Kürzeren.»

«Charlie Hebdo» hatte am Mittwoch eine Reihe von Zeichnungen gedruckt, die sich auf «The Innocence of Muslims» beziehen, worauf die Webseite des Magazins von Hackern lahmgelegt wurde. Außenminister Laurent Fabius kündigte am Mittwoch im Radiosender France Info an, dass die diplomatischen Vertretungen Frankreichs am kommenden Freitag geschlossen bleiben sollten.

«Ist es klug, Öl ins Feuer zu gießen?»

Aus Angst vor Ausschreitungen sei die französische Botschaft in der indonesischen Hauptstadt Jakarta bereits geschlossen worden, berichtete die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch auf ihrer Internetseite. Auch die Botschaft in Tunis sowie zehn französische Schulen in Tunesien blieben von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen geschlossen. Außerdem sprach das französische Außenministerium eine Reisewarnung für muslimische Staaten aus und forderte Franzosen in diesen Ländern zu «erhöhter Wachsamkeit» auf.

Premierminister Jean-Marc Ayrault sagte, die Meinungsfreiheit werde garantiert, forderte allerdings, sie «sollte verantwortungsvoll und respektvoll wahrgenommen werden». Auch Außenminister Fabius mahnte Zurückhaltung an. «Ist es klug, in diesem Zusammenhang Öl ins Feuer zu giessen? Die Antwort ist nein», sagte er im Radiosender France Info. Der Leiter der Großen Moschee von Paris, Dalil Boubakeur, rief ebenfalls zur Ruhe auf. «Das ist erbärmlich und hasserfüllt, eine nutzlose und dumme Provokation. Aber wir sind keine Pawlow'schen Hunde, die auf jede Beleidigung reagieren», sagte er.

«Ich gehe nicht mit Kalaschnikows auf die Straße»

Der Chefredakteur von «Charlie Hebdo», der unter dem Künstlernamen Charb firmiert, verteidigte die Karikaturen. «Mohammed ist mir nicht heilig», sagte er am Mittwoch in einem Interview in der Redaktion des Satiremagazins in Paris. «Ich werfe den Muslimen nicht vor, dass sie über unsere Bilder nicht lachen. Aber für mich gilt das französische Recht, nicht das Recht des Korans.» Er bereue die Veröffentlichung der Karikaturen nicht und fühle sich für mögliche Gewalttaten nicht verantwortlich, sagte Charb. «Ich gehe nicht mit Steinen und Kalaschnikows auf die Straße», sagte er.

Auf dem Titel war die Karikatur eines Muslims mit Turban im Rollstuhl zu sehen, der von einem orthodoxen Juden geschoben wird. «Man darf sich nicht lustig machen», wird den beiden Figuren in einer Sprechblase in den Mund gelegt. Darüber prangt der Titel «Intouchables 2» in Anlehnung an den beliebten Film «Intouchables» (Die Unantastbaren). Auf den Innenseiten ist ein Muslim zu sehen, der ähnlich wie beim Oscar verkündet: «Die Nominierten für den besten anti-islamischen Film sind ...».