Bären-Angriff: «Auch wir sind gegen den Abschuss» – Das sagen die Eltern des getöteten Joggers 

Seit Freitag steht fest: Die 16-jährige Bärin Gaia («JJ4») darf vorerst weiterleben. Gegen den Abschuss hatte der italienischer Umweltverband «Lega Antivivise­zione», kurz «LAV», Einspruch erhoben und Recht bekommen. Am 11. Mai soll der Fall aber weiter verhandelt werden, wenn alle Fakten zum Tod Andrea Papis zusammengetragen wurden. Nun melden sich die Eltern des getöteten Joggers zu Wort.

In einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rai 1 sagte Franca Ghirardini, die Mutter von Papi, Folgendes: «Auch ich bin gegen den Abschuss, aber sie (der Umweltverband, Anmerkung der Redaktion) sollten sich ruhigen Gewissens fragen: Was wäre, wenn es einem ihrer Kinder passiert wäre?»

«Man wusste schon, was passieren könnte»

Weiter heißt es von der Mutter: «Ich will Gerechtigkeit für meinen Sohn und basta.» Auch aus den Worten des Vaters, Carlo Papi, spricht die Fassungslosigkeit über das Geschehene: «Er ist einfach nur in den Wald gegangen, wie alle jungen Leute es hier machen, wie alle Einwohner, Touristen, jeder es hier macht. Im Sommer kommen hier Tausende von Leuten hin.»

Außerdem übt er scharfe Kritik an der Provinz beziehungsweise denen, die das Wiederansiedlungsprojekt initiiert haben: «Ich weiß nicht, wo die Schilder (Hinweisschilder, Anmerkung der Redaktion) sein sollen, wir haben hier noch nie eins gesehen.» Weiter heißt es: «Ich versuche zu vergeben, aber im Moment geht das noch nicht. Man wusste doch was passiert, es gab insgesamt schon acht Fälle mit den Bären. Aber das reicht natürlich immer noch nicht, um sie umzusiedeln oder ihre Anzahl zu begrenzen.»

Keine Rache, dafür Gerechtigkeit

Eines betonen die Eltern von Andrea aber immer wieder: Sie wollen keine Rache und auch keinen Abschuss der Bärin. Viel wichtiger sei ihnen «Gerechtigkeit, Würde und ein Andenken an ihren Sohn». Außerdem fordern sie, die Bären aus dem Gebiet «wegzunehmen». «Es reicht nicht, die Anzahl auf 50 zu begrenzen. Auch 50 sind zu viel, denn sie vermehren sich (…) Es kann doch nicht sein, dass ein junger Mann auf diese Weise stirbt.» Wie so eine Umsiedlung der Bären im norditalienischen Trentino aussehen könnte, ist allerdings vollkommen unklar. Die Tierschützerin und Leiterin des rumänischen Bärenreservats «Zărnești», Christina Lapis, sagte in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung», sie würde Gaia aufnehmen. Das im Jahr 1997 gegründete Reservat bietet derzeit 118 Braunbären ein Zuhause.