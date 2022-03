Finanzministerin : Auch Yuriko Backes positiv auf Corona getestet

LUXEMBURG – Ein PCR-Test von Finanzministerin Yuriko Backes ist positiv ausgefallen. Ihre Funktionen übe sie weiter über Telearbeit aus, teilt die Regierung mit.

Die neue Finanzministerin Yuriko Backes ist per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Regierung am Dienstagvormittag bekanntgibt. Sie habe sich sofort in Isolation begeben. Ihrer Arbeit geht sie demnach weiterhin im Homeoffice nach.