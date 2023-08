Auchan: Behörde warnt vor Kolibakterien in Muscheln

Wer zwischen dem 22. und 25. August «Coques moyennes», also mittelgroße Herzmuscheln, an der Frischetheke bei Auchan gekauft – und vielleicht schon gegessen hat – sollte aufpassen: Wie die Luxemburger Veterinär- und Lebensmittelverwaltung in einer Mitteilung am Montag schreibt, wurde das Bakterium Escherichia coli entdeckt. Dass auch andere Geschäfte betroffene Muscheln verkauft haben, könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung.