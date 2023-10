Auf Airbnb: Diese Ferienhäuser sind ein Spielparadies für Erwachsene

Für einmal wieder Kind sein, und sich auf einem Spielplatz oder einer Spielhalle so richtig auszutoben – sicherlich der Wunsch vom einen oder anderen Erwachsenen. Genau das hat sich die Buchungsplattform Airbnb zu Herzen genommen und kurzerhand die Kategorie «Playhouse» eingeführt, in welcher Du Unterkünfte samt eigenem Spielparadies buchen kannst. Wir stellen eine Auswahl der verrückten Airbnbs vor, die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lassen.

1. The Playhouse Retreat in Arizona (USA)

Vom eigenen Basketballfeld, über das Putting Green für Golffans, zum beheizbaren Salzwasserpool, einem Riesen-Spielplatz für Kinder inklusive Spielhäuser, Mini-Autos – und Roller. Wer sich durch die Bilder des «Playhouse Retreat» in Scottsdale, Arizona in den USA klickt, muss zweimal hinschauen.

2. Mega-Villa in Kissimmee, Florida (USA)

Noch eine Spur exklusiver ist die Mega-Villa in Kissimmee in Florida . Hier erstreckt sich auf drei Etagen ein gigantisches Paradies für alle Spielefans. Ein 120 Quadratmeter großes Lasertag-Labyrinth samt Polizeiauto, ein eigenes Kino, ein Indoor-Baumhaus und eine Poollandschaft inklusive Sand-Insel sind nur einige der Elemente, die das Kind in Dir herauslocken.

3. Villa Paradis in Koksijde (Belgien)

Die meisten Airbnbs mit verrückter Spieleeinrichtung befinden sich in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa ist die eine oder andere dazu passende Unterkunft zu finden. So beispielsweise die Villa Paradis in Koksijde in Belgien.