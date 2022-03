Ozonwerte : Auf Autobahnen ist wieder nur 90 km/h erlaubt

LUXEMBURG – Aufgrund der hohen Ozonkonzentration wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen wieder auf 90 km/h beschränkt.

Wie der Automobile Club Luxembourg mitgeteilt hat, darf auf den Autobahnen im Großherzogtum wieder maximal 90 km/h gefahren werden. Erst am vergangenen Dienstag und Mittwoch waren die Geschwindigkeits-Einschränkungen in Kraft wegen schlechter Luftqualität.

Besserung kündigt sich am morgigen Samstag an. Dann soll eine Kaltfront mildere Temperaturen und sogar ein bisschen Regen bringen, bevor das Thermometer in der kommenden Woche wieder ansteigt.