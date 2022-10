Kilimandscharo : Auf dem höchsten Berg Afrikas sind weitere Brände ausgebrochen

An Afrikas höchstem Berg, dem Kilimandscharo im Norden Tansanias, ist ein weiteres Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand am Sonntag an der nordöstlichen Flanke des Berges, wie Charles Ngendo, Sprecher der tansanischen Nationalparkbehörde, der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Über die Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.