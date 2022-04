Luxemburg - Auf dem Kirchberg steht ein Haus... auf einem Kreisverkehr

Im Stadtteil Kirchberg in Luxemburg dominieren hohe Gebäude das Stadtbild. Doch nur einen Kilometer von der Europäischen Investitionsbank entfernt, in der Rue de Kirchberg, stößt man auf ein Haus, das auf einem Kreisverkehr gebaut wurde. «Ja, das ist lustig», gibt Alexander Hoffmann zu, einer der drei Mieter des Hauses, das der Stadt Luxemburg gehört. «Meine Familienmitglieder oder Freunde, die es zum ersten Mal sehen, sagen mir, dass es einzigartig im Großherzogtum ist.»

Aber was ist die Geschichte dieses ungewöhnlichen Hauses? Alexander Hoffmann, der vor vier Jahren dort eingezogen ist, erzählt, dass der frühere Besitzer, der inzwischen verstorben ist, das Haus gebaut hat, als der Kreisverkehr bereits existierte. Die Stadt wurde 2010 durch einen Tauschvertrag Eigentümer.

Wie Hoffmann sei es durch den Verkehr nicht ungefährlich. Dennoch will er nicht ausziehen.

Doch das Leben an einem Kreisverkehr hat nicht nur Vorteile. «Da es keinen Fußgängerüberweg gibt, ist es gefährlich, die Straße zu überqueren», sagt Hoffmann, der Vater eines acht Monate alten Kindes ist. «Außerdem sehen Autos nicht, dass es sich um einen Kreisverkehr handelt und fahren entgegen der Fahrtrichtung», fügt er hinzu. abgesehen davon würden die Autofahrer ihren Müll auf den Rasen werfen. Alexander Hoffmann scheint sich jedoch trotz allem in seinem kuriosen Heim wohlzufühlen – jedenfalls habe er nicht vor, in nächster Zeit umzuziehen.