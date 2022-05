Neuer Wanderweg : Auf dem «M³-Trail» durchs Dreiländereck

LUXEMBURG – Wer ehrgeizig und gut zu Fuß ist, kann ihn in einem Tag schaffen, ansonsten bietet der neue Wanderweg in der Moselregion des Dreiländerecks auch genug Stoff für mehrere Ausflüge oder Etappen.

Luxemburg hat einen neuen Wanderweg: Auf dem «Moselle³-Trail» – kurz «M³» – geht es 33 Kilometer und über rund 1000 Höhenmeter durch die deutsch-französisch-luxemburgische Grenzregion. Mit jeder Menge Europa-Geschichte im Gepäck führt der Weg beispielsweise über das Europamuseum in Schengen, das Château des Ducs de Lorraine in Sierck-les-Bains und die Deutsch-Französische Friedenskapelle in Perl und Merschweiller. Zu knapp darf beim Wandern vor allem die Natur nicht kommen – hier hat der Weg mit dem Stromberg bei Schengen und Contz-les-Bains, dem Hammelsberg bei Perl und Apach oder den Kalksteinwiesen von Montenach einiges zu bieten.