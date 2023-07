Peter Maffay live in der Rockhal: Auf dem Rücksitz eines imaginären Motorrads ins gelobte (Musik-)Land

Peter Maffay begeisterte seine Fans mit alten Hits wie auch neuen Songs. Tania Feller

Schon anderthalb Stunden vor Konzertbeginn tummelt sich eine ansehnliche Besucherschar im Eingangsbereich der Rockhal, unter ihnen auch Hilke und Pierre aus Ralingen bei Trier. «Ich habe seine ersten Schlagerhits quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen, da meine Eltern damals häufig Peter Maffay gehört haben» erzählt Hilke. Obwohl Pierre eigentlich eher düsterere Musik mag, hat er sich von Hilkes Begeisterung anstecken lassen. «Sie hat mich gefragt, ob ich Lust auf ein Konzert von Maffay habe und da bin ich mitgekommen», berichtet der 41-Jährige.

Auch Brigitte, 44, und ihre Tochter Shirin, 17, aus Rümelingen haben sich bereits eingefunden. «Ich kenne Peter Maffay aus der Sendung »The Voice« und fand ihn da sehr gut. Und natürlich von Tabaluga», sagt Shirin. «Und meine Mutter ist schon lange Fan von seiner Musik».

Ihre Vorfreude verbergen auch Birgit, 56, und Michael, 58, nicht, die aus dem Saarland angereist sind. Birgit, die ein Fan-Shirt mit der Aufschrift «Für immer jung» trägt, erzählt: «Wir waren schon öfter auf seinen Konzerten. Natürlich freuen wir uns auf die alten Hits, aber auch auf die neuen Songs».

«Er ist schon ein cooler Typ»

Mindestens ebenso viele Tattoos wie die deutsche Rocklegende haben Karin aus Wiltz und Marc, der aus der Hauptstadt kommt. Marc gesteht, dass er eigentlich eher wildere Sachen wie Motörhead hört. Maffay sei ihm aber sehr sympathisch: «Er ist schon ein cooler Typ. Er ist auf dem Boden geblieben und ist auch gesellschaftlich sehr engagiert. Zum Beispiel setzt er sich für Kinder ein». Und Karin ergänzt: «Er ist ja nun auch schon über 70, da sollte man die Gelegenheit nutzen, ihn noch einmal live zu erleben». Sie hofft, dass er an dem Abend auch die Evergreens «Du» und «Über sieben Brücken musst du gehn» spielen wird.

Der im deutschen Perl lebende Franzose Raymond ist mit 71 Jahren ungefähr im gleichen Alter wie Maffay, er ist in Begleitung von Martina aus Dillingen gekommen und wünscht sich, dass das Urgestein des Deutschrock seinen Klassiker «Eiszeit» spielt, «weil im Lied ja doch eine Menge angesprochen wird, was im Moment so passiert. Es ist leider wieder von großer Aktualität».

Als das Konzert beginnt, bricht frenetischer Jubel los, denn die gut eingespielte Band beginnt gleich mit einem Klassiker: «Freiheit die ich meine». Es folgen ein paar Songs aus jüngerer Zeit, ehe Raymond dann auf seine Kosten kommt: Maffay kündigt «Eiszeit» mit einem Verweis auf den Krieg in der Ukraine an und zeigt sich schockiert, dass so etwas heute wieder möglich sei. Doch Maffay wäre nicht Maffay, wenn er nach dem nachdenklichen Politstück kein Heilmittel folgen ließe, das dann auch wirklich in Gestalt der Ballade «Weil es dich gibt» folgt, bei der dann auch die härtesten Männer im Publikum ergriffen die Handys schwenken.

Sohn Yaris darf ebenfalls sein Können unter Beweis stellen

Nach der Vorstellung der neunköpfigen Band enthüllt Maffay stolz, dass einer der Backgroundsänger sein Sohn Yaris ist, und lässt diesen dann das überaus rockige Stück «Fühlen» allein singen – eine Aufgabe, die der Sohnemann, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist und auch stimmlich verblüffend ähnelt, bravourös meistert.

So geht es dann weiter, alte Hits aus der Schlagerphase Maffays wie «Du» wechseln sich ab mit den neueren, deutlich rockigeren Stücken, bis sich mit dem Karat-Cover «Über sieben Brücken musst du gehn» schließlich einer der vielen Höhepunkte dieses stimmungsvollen Konzerts ankündigt. So lässt die Band die Fans das Lied eine Weile ganz allein intonieren, bis dann die formidablen Backgroundsänger wieder einsetzen. Bei der Länge des Konzerts stößt Maffay in Bruce Springsteen'sche Dimensionen vor: Erst nach gut zwei Stunden verabschiedet er sich – vorerst – um dann noch einen umfangreichen Zugabenteil nachzuschieben. Die Fans danken es ihm mit begeistertem Applaus.