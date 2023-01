Luxemburg: Normalisierung der Lieferfristen für Autos ist in Sicht

Die Wartezeit auf einen Neuwagen kann bis zu zwölf Monate betragen. AFP

Seit dem letzten Jahr muss jeder Autokäufer eine Kardinaltugend mitbringen: Geduld. Die Covid-Krise, die Schließung von Fabriken, der Krieg in der Ukraine, der Mangel an bestimmten Rohstoffen und die logistischen Schwierigkeiten haben die Lieferzeiten in die Höhe schnellen lassen.

«Das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber man kann heute von einer durchschnittlichen Wartezeit von sechs Monaten ausgehen, aber es kann auch bis zu einem Jahr dauern, genauso wie manche Kunden, die ihr Auto im September bestellt haben, es bereits im November erhalten haben», meint Michel Louro, CEO beim Händler Losch. «Es hängt von der Marke, dem Modell und auch von den gewählten Optionen ab, insbesondere ob diese mehr oder weniger Halbleiter enthalten», fährt er fort.

Hin zu einem wachsenden Bestand an Fahrzeugen aller Baureihen

Generell haben die Hersteller für 2023 eine Normalisierung der Produktion angekündigt. Folglich erwarten sie eine Regulierung der Lieferfristen. So werden die Autohäuser über einen wachsenden Bestand an Fahrzeugen aller Baureihen und Motorisierungen verfügen können. «Heute haben wir einen gewissen Überblick über die Verfügbarkeit von Fahrzeugen, was in einigen Monaten möglicherweise nicht mehr der Fall sein wird», schmunzelt Philippe Mersch, Präsident der Fedamo. «Wir hoffen auf eine Verbesserung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023», sagt Michel Louro.

Die Fachleute beleuchten die Gründe, die seit nunmehr über einem Jahr zu solchen Ausschreitungen geführt haben. Philippe Mersch meint: «Neben der Knappheit an Rohstoffen, insbesondere an Halbleitern, sind die logistischen Abläufe gestört, beim Lkw-Transport ist es insbesondere die Verfügbarkeit von Containern.»