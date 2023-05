Luxemburg : Auf den Alkohol hatten sie es abgesehen – Polizei schnappt drei Einbrecher

LUXEMBURG/STADT – Nach dem Einbruch in ein Restaurant haben Beamte in der Nacht auf Mittwoch die mutmaßlichen Täter festnehmen können, wie die Polizei am Donnerstag berichtet. Der Wert der ganz speziellen Beute hat es in sich.