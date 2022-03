Silent Disco im Ex-Monopol : Auf der Abrissparty wird leise getanzt

LUXEMBURG – Kopfhörer auf und ab auf die Tanzfläche - Silent Disco ist in! Dass nun am Samstag die erste leise Party in Luxemburg steigt, hat aber ganz pragmatische Gründe.

Wer derzeit in Berlin in angesagte Clubs geht, bekommt zum Tanzen Kopfhörer auf die Ohren. In der Silent Disco gibt es zwar DJs und Musik, aber beim Betreten der Tanzfläche ohne Kopfhörer, herrscht zunächst Stille. Zwei DJs senden verschiedene Mixes direkt auf die Ohren. Wer den Kopfhörer abnimmt, kann flirten ohne sein Gegenüber anzubrüllen.

Die Silent Disco ist für einige Veranstalter eine echte Goldgrube: Das Unternehmen Leise Disco aus Hamburg hat den Trend erkannt und seit seiner Gründung vor drei Jahren bereits mehr als 200 Kopfhörerpartys in ganz Deutschland organisiert. Der stille Trend schwappte aus Rotterdam über ganz Europa. In England und Australien haben die Ereignisse enormen Zulauf. An spanischen Stränden tanzen Touristen seit Jahren aus Lärmschutzgründen mit Kopfhörern, erst recht auf den Goa-Partys in Indien, wo ab 22 Uhr Ruhe angesagt ist.

In Luxemburg aus der Not geboren

Am Samstag steigt in Luxemburg die erste Party ohne vibrierende Bässe bis vor die Tür des Nachbarn. Doch die Abschlussveranstaltung im abrissbereiten Ex-Monopol-Gebäude in Differdingen hat nur bedingt etwas mit Hype zu tun.

Das Event ist aus der Not geboren: «Wir wollten eigentlich einen Hiphop-Jam veranstalten. Als ich dem Bürgermeister über unsere Pläne berichtet habe, hat er mir klar gemacht, dass er uns bei der ersten Beschwerde von Nachbarn über zu viel Krach die Polizei schicken würde. Es war klar, wir würden keine Genehmigung für die verlängerte Sperrstunde bekommen. Da mussten wir halt umdisponieren», erklärt Will Kreutz, Co-Organisator der Aktion in Differdingen. «Wir dachten an die Kopfhörer und fanden die Idee witzig. Ich bin besonders auf die Geräuschkulisse gespannt, wenn die Leute mitsingen, sich selbst dabei aber nicht hören.»

Eigene Regeln zum Gespräch

Im ehemaligen Kleidungsbereich des Monopol-Supermarktes können bis zu 200 Teilnehmer nicht nur die anderen intensiv beim Tanzen beobachten und dabei rätseln, ob sich das Gegenüber zu Hiphop, Elektro oder Dubstep bewegt. Über die Spiegel der ehemaligen Umkleidekabinen kann der einsame Kopfhörer-Tänzer auch gleich seinen eigenen Tanzstil im Auge behalten.

Wer meint, ein Tänzer mit Kopfhörer sei isoliert von seiner Außenwelt, täuscht. Denn es hat sich eine ganz eigene Kommunikation entwickelt, wie ein deutscher Vertreiber kürzlich in der «TAZ» erklärte: «Ich kann jeder Zeit signalisieren, ob ich tanzen oder reden will. Den Kopfhörer auf den Schultern, heißt: ,Ich möchte dir etwas sagen'. Beide Hände am aufgesetzten Kopfhörer heißt: ,Lass mich in Ruhe'. Und ein abgenommener Kopfhörer in der Hand heißt: ,Komm, wir gehen einen trinken.'»

Den Code sollten sich auch alle notieren, die ungern abends Party machen. Denn die Kopfhörer-Industrie hat noch mehr Ideen: So sollen künftig auch Passanten in der Fußgängerzone etwas auf die Ohren bekommen und Kopfhörer im Kino das Popcorn-Rascheln der Sitznachbarn übertönen.



Die Idee der Kopfhörer-Party stammt aus dem finnischen Film Ruusujen aika von 1969 (bei Minute 1:47):



Silent Disco im Berliner Soda Club:



Schon im Sommer 2007 gab's beim Reading Festival im englischen Leads eine Silent Disco (Achtung, bei Minute 1:00 wird sehr schief gesungen!):

(Sarah Brock/L'essentiel Online)

