«Jackass»-Star: Auf der Flucht – Bam Margera soll Bruder angegriffen haben

Laut eines Polizeiberichts, der dem Magazin vorliegt, hat der 43-Jährige am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr an die Zimmertür seines Bruders geklopft. In der Küche soll es anschließend zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm, seinem Vater und dem Bruder gekommen sein, bei der Margera seinen Bruder geschlagen habe. Darauf soll er im Vorort von Philadelphia in den nahe gelegenen Wald in der Nähe des Grundstücks geflüchtet sein. Zum Streit sei es gekommen, weil sein Bruder Margera dabei beobachtet habe, wie er in das Spülbecken der Küche gepinkelt hat.