In Düdelingen : Auf der Flucht vor der Police Grand-Ducale

DÜDELINGEN – Ein Fahrer hat die Verkehrskontrolle gesehen und die Flucht ergriffen. Die Polizei fahndet nach einem Fiat.

Die Police Grand-Ducale führte am frühen Dienstagabend routinemäßig Verkehrskontrollen in Düdelingen durch. Ein Autofahrer mit vier weitere Personen an Bord sah die Beamten und ergriff sofort die Flucht. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, konnte den Fahrer aber bisher nicht stellen. Sie sucht nun nach einem Fiat Idea mit französischem Kennzeichen.