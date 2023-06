China: Auf diesem Street-Food-Markt gibts geröstete Kieselsteine mit Chili

Steine zum Ablutschen als Street-Food-Gericht? Gibt es in der zentralchinesischen Provinz Hunan.

Lust auf angebratene Kieselsteine mit Chili und Knoblauch? Ein chinesischer Street-Food-Verkäufer bietet die Spezialität auf einem Markt in der zentralchinesischen Provinz Hunan an. Es gilt: in den Mund stecken, ablutschen – ausspucken. Dafür zahlt man 16 Yuan, umgerechnet etwa zwei Euro.