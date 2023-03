Indien: Auf diesen Imbiss hätten die zwei Piloten besser verzichtet

Denn die zwei machten sich bei ihrem Imbiss offenbar keine großen Gedanken um die Sicherheit an Bord und futterten ihre Gujias genannten Teigtaschen samt Tee von der Mittelkonsole der Boeing 737 aus, unter der sich heikle und systemrelevante Elektronik verbirgt. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn etwa Turbulenzen dafür gesorgt hätten, dass sich der Tee über die Instrumente ergossen hätte.

Der Zwischenfall, der sich am Holi-Feiertag am 8. März auf einem Flug ereignet hatte und am 14. März in eine Tweet erschienen ist, hatte nun Folgen für die Männer an den Steuerknüppeln, wie «India Today» berichtet: Sie würden derzeit «nicht im Dienstplan berücksichtigt», teilte demnach die Airline SpiceJet mit. Es gebe eine Untersuchung und anschließend ein Dienststrafverfahren.