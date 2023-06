Penang: Auf dieser Trauminsel gibt ab sofort kein Airbnb mehr

Die malaysische Regierung hat erklärt, dass sie mit dem Verbot auf Beschwerden über das schlechte Verhalten von Touristen reagiere. Diese seien von Bewohnern der Häuser, in denen bisher Ferienunterkünfte vermietet wurden, gekommen. Die neuen Vorschriften sehen vor, dass nur bestimmte Immobilien wie sogenannte Serviced Apartments an Kurzzeitgäste vermietet werden dürfen – etwa Serviced Apartments, also Unterkünfte, in denen bestimmte Aufgaben durch Angestellte übernommen werden.