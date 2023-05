Selenskyj will damit vor allem zeigen, dass die Ukraine als Beitrittskandidatin der EU zu Verhandlungen für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union bereit ist.

National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU)

In der Ukraine haben Anti-Korruptionskämpfer Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe beim Obersten Gerichtshof aufgedeckt. Gerichtspräsident Wsewolod Knjasjew sei bei einer Entgegennahme von drei Millionen US-Dollar gefasst worden, berichtete die Internetzeitung «Ukrajinska Prawda» am späten Montagabend.