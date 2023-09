Auf Instagram: Britnes Spears tanzt auf Messers Schneide

Immer wieder zeigt sich Britney Spears ihren 42 Millionen Followerinnen und Followern in Tanzvideos auf Instagram. Ihre jüngste Showeinlage sorgt bei Fans allerdings für mehr Besorgnis als je zuvor. Dabei zeigt sich die 41-Jährige im Bikini und mit zwei riesigen Messern in den Händen, mit denen sie wild vor sich her fuchtelt.