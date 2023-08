Auf Instagram: Er beleidigt Pflanzen für Klicks

Rund 1,5 Millionen Views sammelte Königs erster Beitrag zur Serie «Pflanzen, die ich hasse» bis heute. Es sollte nicht das letzte Video des selbst erklärten «Plantfluencers» sein, das die Millionen- oder Hunderttausendergrenze knackt. Die Thujahecke? «Keinerlei ökologischer Mehrwert und so nützlich wie ein Parkplatz.» 900.000 Views. Der Kirschlorbeer? «Tatsächlich ein Schädling. So giftig, dass man ihn nicht mal kompostieren kann.» 350.000 Views.

Was steckt hinter der Idee?

«Ich bin einfach ein Typ, der die Natur liebt», sagt der Berliner im Interview mit der Schweizer Onlinzeitung 20 Minuten. Über den Film «Planet der Affen» sei er in seiner Jugend auf die Bedrohungen für den Orang-Utan aufmerksam geworden. Sein Interesse für Umweltthemen war geweckt und König blieb dran: «Irgendwann las ich während der Arbeit die Krefelder Studie und war kurz davor zu heulen», erinnert er sich. Die 2017 veröffentlichte Untersuchung kam zum Ergebnis, dass der Insektenbestand in den letzten drei Jahrzehnten um drei Viertel zurückgegangen ist.

Robin König findet es «gruselig» in seinem jungen Alter von 24 Jahren Artensterben und Erderwärmung zu beobachten. Vor drei Jahren entschied er sich dazu, seinen Garten in einen Naturgarten umzuwandeln. Er hatte seine Bankausbildung abgebrochen und fing damit an, Content aus seinem Garten zu produzieren. Auf Youtube präsentierte er für einige Hundert Freunde und Fans Einblicke in seine grüne Welt. 2023 lud er seine Videos auch auf Instagram: «Und das ist explodiert», sagt er. Eine Ausbildung hat König nie abgeschlossen. Doch inzwischen kann er davon leben, Content für seinen Kanal und jene von Auftraggebern zu produzieren. «Es ist eine schöne Reise, die viel Spaß macht.»