Auf Instagram: Italienische Sängerin geht nackt auf Ehemann-Suche

Sängerin Arisa such mit diesen Nacktbildern nach einem «sehr gesunden, wirtschaftlich unabhängigen Ehemann».

Die italienische Popsängerin Arisa ist auf der Suche nach einem Ehemann auf sehr eigene Art und Weise: Auf Instagram postete die 41-Jährige am Montag mehrere Nacktbilder von sich. Dazu schrieb sie: «Ich überprüfe Heiratsanträge von sehr gesunden, maximal 45 Jahre alten, wirtschaftlich unabhängigen Personen, die ausschließlich auf weibliche Sexualorgane stehen, vor allem auf meine.»

Angebot zum Pornofilm

Die Fotos, die knapp eine halbe Million Likes bekommen haben, sorgen in den sozialen Medien für eine Debatte. Einer der Ersten, der darauf reagierte, war Arisas Ex Andrea Di Carlo. «Sie steht auf Alpha-Männer, aber sind wir sicher, dass sie das männliche Geschlechtsorgan mag? Wenn ich nur sagen könnte, was ich gesehen habe. Aber ich halte lieber die Klappe», kommentierte Di Carlo.