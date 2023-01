Sint Maarten: Auf Karibikinsel sollen 450 Meerkatzen getötet werden

Auf Sint Maarten, einer östlichen Karibikinsel, die gleichzeitig ein autonomes Land innerhalb des Königreiches der Niederlande ist, werden die Grünen Meerkatzen zu einer Plage. Die Regierung hat deshalb einen umstrittenen Entschluss gefasst: In den nächsten drei Jahren soll die Stiftung Nature Foundation Sint Maarten mindestens 450 Tiere der nicht einheimischen Affenart einfangen und einschläfern.

«Wenn eine Art in einem Gebiet ansiedelt, in dem sie nicht heimisch ist, gibt es oft keine Raubtiere, die die Populationsgröße unter Kontrolle halten könnten», so die Leiterin der Stiftung, Leslie Hickerson. Das Artenmanagement sei ein wichtiger Aspekt, um die Insel gesund zu halten, sagt Hickerson zu «The Guardian».