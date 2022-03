«Revolution des Reisens» : Auf Luftkissen in 35 Minuten durch Kalifornien

Noch existiert der Hyperloop nur als Idee für ein Transportmittel der Zukunft: Röhren, durch die Passagierkapseln auf Luftkissen sausen. Doch hinter der Idee steckt ein umtriebiger Unternehmer.

1220 Stundenkilometer

Eine Hyperloop-Kapsel soll 28 Leute fassen, alle 30 Sekunden soll eine neue Kapsel an einem der Bahnhöfe auf die Reise gehen. Die Kapseln sollen dabei auf 1220 Kilometer in der Stunde beschleunigen. Um den bei diesem Tempo massiven Luftwiderstand zu verringern, soll der Druck in der Röhre abgesenkt werden und ein großer Propeller vorne an der Kapsel Luft «wegschaufeln».