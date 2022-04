Land Rover Defender 110 P400e : Auf Pirschfahrt mit dem Plug-in-Hybrid Defender

Der neue Land Rover Defender rollt fast lautlos durchs Unterholz. Doch hat der P400e wirklich das Zeug zur Gelände-Legende?

Mit dem urchigen Charme von einst hat der P400e nur wenig gemein. Geblieben sind neben der kantigen Optik einige Reminiszenzen wie die Bezeichnungen «90» und «110», welche früher die Radstände der Kurz- und Langversion in Zoll auswiesen. Neu misst man zwischen den Achsen rund 20 Zentimeter mehr. Entsprechend erstreckt sich die Langversion auf über fünf Meter mit einer Breite von über zwei Metern. Fürs Besteigen des 1,99 Meter hohen Wagens gibt es zum Glück eine Leiter.

Der James-Bond-Bösewicht-Look wird in der neuen Ausstattungslinie X-Dynamic zusätzlich unterstrichen. Zu den Highlights gehören schwarze Alufelgen, schwarze Außenspiegelabdeckungen, schwarze Scheibeneinfassungen, schwarze Schweller und ein schwarzer Radkastenschutz.

Einmal durchkärchern ist nicht mehr

Einmal durchkärchern ist nicht mehr angesichts von Digitalcockpit oder 11,4-Zoll-Touchscreen. Zumindest der großflächig verbaute Kunststoffanteil ist abwaschbar. Wer an die Luxusmaterialien aus dem Range Rover gewöhnt ist, wird im Defender nur bedingt auf seine Kosten kommen.

Die Bedienung von Infotainment, Digitalcockpit, Head-up-Display, Luftfahrwerk oder der Vielzahl an Assistenzsystemen geht leicht von der Hand.

E-Modus

Der Motor läuft rein elektrisch. Zumindest während der ersten 35 Kilometer. So weit trägt uns die 15,4-kWh-Batterie im E-Modus.

Im Hybrid-Modus wechselt das Fahrzeug je nach Situation kaum spürbar zwischen den Motoren. So lässt sich eine Strecke von 100 Kilometern – mit anfänglich vollgeladener Batterie – mit rund sieben Litern bewältigen. Nicht schlecht angesichts der 2,6 Tonnen Leergewicht. Mitverantwortlich fürs Hüftgold ist das Motorenduo, bestehend aus einem 143 PS starken Elektromotor sowie dem 300-PS-Benziner. Ergibt gemäß Land Rover eine Systemleistung von 404 PS und 640 Nm. Beim Ampelstart (0 bis 100 km/h in 5,6 s) wird einem jedenfalls leicht schwindlig. Den Beschleunigungswert des V8 mit 525 PS verpasst der Defender P400e somit nur knapp. Der 2,0-Liter-Vierzylinder brüllt auch wie das Topmodell – aus dem Soundgenerator.

Ganz der Alte im Gelände

Ernst nahm man im Vereinigten Königreich, respektive im Werk im slowakischen Nitra, die Achillessehnen des Vorgängers wie Technik, Komfort und Sicherheit. Einst wendig wie ein Schulbus, mit dem Geradeauslauf und Lenkgenauigkeit eines Betrunkenen, sowie dem Federkomfort einer Pferdekutsche, fühlt sich der neue Defender mit Luftfederung, 8-Gang-Automatik, elektrischer Servolenkung oder Sitzbelüftung wie eine Sänfte an. Selbstverständlich sind neben zahlreichen Assistenzsystemen auch Airbags vorschriftsgemäß an Bord. Die Luftkissen fehlten im alten Landy, was einer der Gründe für dessen Aus 2016 war.