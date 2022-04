Wanderführer : Auf versteckten Pfaden die Natur Luxemburgs entdecken

HEINERSCHEID – Die Stiftung Hëllef fir d'Natur hat zu ihren 40. Jubiläum einen Wanderführer herausgebracht, der weniger bekannte Wege durch die Natur vorstellt.

Seit nunmehr 40 Jahren setzt sich die Stiftung Hëllef fir d'Natur für den Naturschutz ein. Und um dieses Jubiläum angemessen zu feiern, hat die Stiftung einen Reiseführer veröffentlicht, in dem 40 Wanderwege durch die Natur des Großherzogtums vorgestellt werden. Es handelt sich dabei um weniger bekannte Wege, auf denen man die Natur des Großherzogtums in all ihren Facetten kennenlernen kann.

Wissenswerte Anekdoten

Man wandert entlang der Bäche am Weiswampacher See, durch die Obstwiesen am Ditgesbaach südlich von Ettelbrück oder durch das kleine Naturschutzgebiet Brill in Schifflingen. «Tausende von Jahren lang haben sich die Menschheit und die Natur gemeinsam entwickelt. Jetzt entwickeln die Menschen die Natur nicht mehr weiter, sondern zerstören sie. Wir müssen sie vor den Menschen schützen», sagt Patrick Losch, Präsident der Stiftung.