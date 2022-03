Bis 2016? : Auf Wiedersehen, Hillary!

Dieses Grinsen! Diese Augen! Wo auch immer sich US-Außenministerin Clinton zeigte, für die etwas anderen Fotos war gesorgt. Ein Rückblick in Bildern.

Sie ist die wohl bekannteste Politikerin der USA und laut dem US-Magazin «Forbes» die zweitmächtigste Frau der Welt. Bald könnte Außenministerin Hillary Clinton gar zur mächtigsten Frau aufsteigen, sollte sie für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2016 kandidieren. Am Freitag wird sie aus dem Amt entlassen - ein Abschied, der nur von kurzer Dauer sein könnte. Spekulationen um eine Kandidatur für die Nachfolge von Präsident Barack Obama wischt sie jedoch derzeit mit einem Lächeln vom Tisch.

Zwar hatte die 65-Jährige frühzeitig angekündigt, nicht für eine zweite Amtszeit als Außenministerin zur Verfügung zu stehen. Ein vollständiger Rückzug aus der Politik ist bei ihr aber nur schwer vorstellbar. Die Juristin ist immerhin die eine Hälfte eines der bekanntesten Politiker-Paare der Welt. «Eight Years Bill, Eight Years Hill» (acht Jahre Bill, acht Jahre Hill) lautet ein Spruch, der von den Clintons selbst stammen soll. Wenn es danach ginge, würde Hillary wie ihr Mann Bill vor ihr acht Jahre lang das höchste Staatsamt der USA ausüben.

Vor vier Jahren war dieser Traum in greifbare Nähe gerückt. Clinton ging als Favoritin in die Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Am Ende musste sie sich Obama geschlagen geben. In ihrer Rede, mit der sie sich aus dem Rennen zurückzog, würdigte Clinton die Unterstützung von weiblichen Wählern, die gerne endlich eine Frau an der Spitze der USA gesehen hätten. «Auch wenn wir diesmal nicht in der Lage waren, diese höchste, härteste Glasdecke zu durchbrechen, hat sie dank euch nun etwa 18 Millionen Risse», sagte Clinton.

Betrogene Ehefrau

Seit 1975 ist Clinton mit dem heute noch immer hoch angesehenen Ex-Präsidenten Bill Clinton verheiratet. Die Ehe der beiden Politiker wurde 1998 vor den Augen der Öffentlichkeit auf eine harte Probe gestellt. Als der Seitensprung Bill Clintons mit der Praktikantin Monica Lewinsky ans Licht kam und den damaligen Staatschef beinahe das Amt kostete, hielt Hillary zu ihm. Und 14 Jahre später ist Bill noch immer der Mann an ihrer Seite.

Ehrgeiz ist sicherlich eine der auffälligsten Charaktereigenschaften Clintons. Von der Jurastudentin arbeitete sie sich zur Teilhaberin einer Anwaltskanzlei hoch, später schaffte sie den Sprung von der Präsidentengattin zur Senatorin. Doch Clintons ambitionierte Art kam nicht immer gut an. So scheiterte die Powerfrau Anfang der 1990er Jahre am harten Widerstand im politischen Washington mit der Ausarbeitung einer Gesundheitsreform, mit der sie ihr Mann Bill - damals amtierender Präsident - betraut hatte.

Typveränderung auch mit über 60

Clinton macht nicht nur mit ihrer Politik Schlagzeilen. 1998 war sie es auf der Titelseite des berühmten Modemagazins «Vogue» - das hatte vor ihr noch keine US-Präsidentengattin geschafft. Ihre 2003 erschienene Autobiografie «Gelebte Geschichte» wurde zum Bestseller.

Lust auf Veränderung auch jenseits der 60 bewies Clinton in den vergangenen Jahren vor allem mit Blick auf ihr Äußeres: Die auffällige Kurzhaarfrisur ist verschwunden. Inzwischen trägt Clinton ihre Haare lang. Und eine weitere Veränderung könnte Clinton schon bald ins Haus stehen: Ihre 32 Jahre alte Tochter Chelsea, die seit 2010 mit einem Investmentbanker verheiratet ist, könnte sie zur Großmutter machen.

Zuletzt hatte die 65-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei einem Sturz im Dezember hatte sie sich eine Gehirnerschütterung zugezogen und war Anfang des Jahres wegen eines Blutgerinnsels ins Krankenhaus gebracht worden. Davon hat sie sich nun wieder erholt.

In den kommenden Tagen will Clinton es dennoch erst einmal ruhiger angehen lassen. Sie freue sich auf kommenden Montag, wenn sie zum ersten Mal seit Jahren ohne ein vollgepacktes Programm für den Tag aufwachen werde, sagte sie dem Fernsehsender CNN am Mittwoch. Sie habe eine Menge Energie, mit der sie sich nun auf neue Projekte stürzen wolle, sagte sie und deutete damit eine mögliche Unterstützung für das gesellschaftliche Engagement ihres Ehemannes an, der eine gemeinnützige Stiftung gegründet hat. «Ich habe absolut keine Pläne, zu kandidieren», sagte sie im Interview bestimmt, schloss es aber auch nicht ausdrücklich aus.