Stockholm : Aufgehängte Erdogan-Puppe sorgt für Zoff zwischen Schweden und Türkei

Dieser Tage baumelte in der Nähe des Rathauses in Stockholm eine Puppe, die dem türkischen Premier Recep Tayyip Erdogan ähnelt. Diese Aktion könnte für den geplanten Nato-Beitritt Schwedens Folgen haben.

Die türkische Regierung hat als Reaktion auf eine Protestaktion mit aufgehängter Erdogan-Puppe in Stockholm den schwedischen Botschafter in Ankara einbestellt. «Die PKK und YPG legen Schweden Minen auf den Weg zur Nato-Mitgliedschaft. Es liegt nun an Schweden, ob es diese Minen räumt oder wissentlich darauf tritt», sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstagabend dazu – und machte damit die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG für die aufgehängte Puppe verantwortlich.

Die Aktion soll sich in der Nähe des Stockholmer Rathauses zugetragen haben. Fotos in den sozialen Medien zufolge wurde dort am Mittwoch eine Erdogan ähnelnde Puppe an den Füßen aufgehängt. Dahinter steht offenbar eine schwedische Organisation, die sich selbst als «ein Netzwerk für Solidarität und Austausch mit der revolutionären Bewegung in ganz Kurdistan» bezeichnet.