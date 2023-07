Luxemburg: Aufgetakelt für das Fouer-Spektakel – der Glacis macht sich bereit

Wer vom Kirchberg in Richtung Boulevard de la Foire fährt, dem springt es sofort ins Auge: Obwohl die größte Kirmes Luxemburgs und der Großregion erst am Mittwoch, den 23. August, beginnt, schmückt das farbenfrohe Eingangsportal der Schueberfouer bereits jetzt das obere Ende des Glacis.

«Ich bin ziemlich überrascht, dass es jetzt schon steht», erklärt am Donnerstagnachmittag eine Passantin, die sich schnell vor Wind und Regen in Sicherheit bringt. «Das ist das Zeichen dafür, dass die Schueberfouer zurückkommt… und leider auch die Kälte!» Schlechtes Wetter und dieses traditionelle Ereignis gingen nämlich oft Hand in Hand. «Wir sind ja schon mittendrin im Schmuddelwetter, obwohl es erst Ende Juli ist. Aber ich freue mich auf die Fouer. Die Parkplätze auf dem Glacis fallen zwar weg, aber da viele Menschen im Urlaub sind, dürfte das kein Problem sein».