Lydie Polfer: «Aufnahme der Ukrainer verläuft in der Hauptstadt gut»

«Wir tun alles, um die ukrainischen Flüchtlinge, die vor dem Krieg fliehen, so gut wie möglich aufzunehmen», sagte Lydie Polfer (DP) am Mittwoch beim City Breakfast. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt ist der Ansicht, dass ihre Aufnahme trotz des Zeitdrucks, unter der sie organisiert wurde, im Moment gut verlaufe. Derzeit seien 423 Personen aus der Ukraine ordnungsgemäß als Einwohner in Luxemburg-Stadt registriert, auch wenn in Wirklichkeit mehr Personen anwesend sind. Auf nationaler Ebene sind seit Beginn des Konflikts 4500 Ukrainer angekommen, von denen 1500 in speziellen Einrichtungen untergebracht sind.