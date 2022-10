2500 Dollar Buße: Aufruhr bei Tiktok – nimmt Paypal den Kunden Geld weg bei Fake News?

Der US-Radiomoderator Alex Jones muss wegen falschen Behauptungen zu einem Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule 965 Millionen US-Dollar an Hinterbliebene zahlen. Das entschied ein Gericht im US-Bundesstaat Connecticut am Mittwoch, wie US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Waterbury berichteten. Der Gründer der rechten Webseite Infowars hatte über Jahre behauptet, dass Schauspieler den Amoklauf im Dezember 2012 inszenierten. Ein 20-Jähriger hatte damals in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut an der Ostküste 20 Schulkinder und sechs Lehrer erschossen.