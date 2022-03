Formel 1 : Aufstand gegen Rennen in Bahrain

Das umstrittene Formel-1-Rennen in Bahrain steht erneut auf der Kippe. Nach einer Welle der Kritik wehren sich die Teams gegen die Neuansetzung des Grand Prix.

Am vergangenen Freitag hatte die FIA das wegen der blutigen Unruhen im Februar abgesagte Rennen für den 30. Oktober neu angesetzt. Dafür wurde die Grand-Prix-Premiere in Indien in den Dezember verschoben. Die Teams verlangen nun angeblich in ihrem Brief eine Rückkehr zum ursprünglichen Rennkalender und nannten «logistische Gründe» für ihre Forderung.