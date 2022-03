Deutsche Bundesliga : Aufsteiger RB Leipzig will Höhenflug fortsetzen

Die «Roten Bullen» sind mit fünf Spielen ohne Niederlage furios in die Fußball-Bundesliga gestartet. Gegen den FC Augsburg soll am Freitagabend nachgelegt werden.

ARCHIV - Fu�ball: Bundesliga, RB Leipzig - Borussia M�nchengladbach, 4. Spieltag am 21.09.2016 in der Red Bull Arena, Leipzig (Sachsen). Die Leipziger Spieler jubeln nach dem 1:0 mit dem Trikot ihres verletzten Mannschaftskollegen Lukas Klostermann. Foto: Jan Woitas/dpa (zu dpa "RB Leipzig will H�henflug fortsetzen - Augsburg mit Sorgen" vom 30.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Der sechste Spieltag der Fußball-Bundesliga wird mit der Partie von RB Leipzig gegen den FC Augsburg eröffnet. Wichtige Aspekte vor der Begegnung am Freitag (20.30 Uhr/Sky) in der Red Bull Arena: RB sorgt von der ersten Saisonminute an für Furore und ist in fünf Spielen noch ungeschlagen. «Der Auftakt hat gezeigt, wie gut uns die Liga passt», sagte Stürmer Yussuf Poulsen. «So einen guten Start hat uns wohl keiner zugetraut.» Augsburg ist nach zuletzt zwei Siegen auch im Aufwind. Trainer Dirk Schuster aber warnt: «Die sieben Punkte fühlen sich sehr gut an, wir dürfen aber nicht nachlassen und schlafmützig werden.»