Landgericht Darmstadt : Auftakt im Prozess um Giftanschlag an der Technischen Universität

Die Angeklagte im Prozess des mutmaßlichen Giftanschlags an der TU Darmstadt äußert sich bislang noch nicht über die Tat. Während des Prozesses soll über ihren Verbleib in einem psychiatrischen Krankenhaus entschieden werden.

Im Prozess um den Giftanschlag an der Technischen Universität (TU) Darmstadt hat die Staatsanwaltschaft zum Auftakt am Dienstag beantragt, die Beschuldigte wegen paranoider Schizophrenie in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Unter dem Einfluss ihrer Erkrankung soll die 33 Jahre alte Mainzerin laut Staatsanwaltschaft im August 2021 versucht haben, sieben Menschen zu vergiften. Die Studentin der Materialwissenschaften soll einen Chemikalien-Mix unter anderem in offene Milchtüten gegeben haben.