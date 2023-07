Neue Betrugsmasche: «Auftragsmörder» verschickt Drohnachrichten an Luxemburger

In jüngster Zeit häufen sich nach Angaben der großherzoglichen Polizei die Fälle, in denen eine bestimmte Form von Droh-E-Mails an Einwohner des Großherzogtums verschickt wurden. Der Autor dieser Schreiben gebe sich darin als Auftragsmörder aus und verlange von den Angeschriebenen die Zahlung einer Geldsumme. Bei Nichtbefolgung droht er, den Empfänger zu «eliminieren».