Vorwurf der Spionage : Augen verbunden und gefesselt – Japan erbost über Verhör von Diplomat in Russland

Die Regierung in Japan hat scharf gegen die Festnahme eines Konsulatsmitarbeiters in Russland protestiert. Motoki Tatsunori, dem Russland Spionage vorwirft, soll gewaltsam verhört worden sein.

Die Regierung in Tokio verlangt von Russland eine Entschuldigung wegen der Festnahme und Misshandlung eines japanischen Diplomaten. «Dem Beamten wurden die Augen verbunden, beide Hände und der Kopf auf den Boden gedrückt, sodass er sich während des Gewahrsams nicht bewegen konnte. Danach wurde er auf autoritäre Weise verhört», erklärte ein japanischer Regierungssprecher am Dienstag. Japan protestiere «mit allem Nachdruck gegen diese unglaublichen Handlungen».

Der russische Geheimdienst FSB hatte am Montag erklärt, Motoki Tatsunori sei «auf frischer Tat ertappt worden, als er gegen Geld geheime Informationen über Russlands Zusammenarbeit mit einem anderen Land in der asiatisch-pazifischen Region erhalten hatte». Der Diplomat wurde zur «persona non grata» erklärt und angewiesen, Russland innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Wladiwostok im Fernen Osten Russlands.