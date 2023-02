Luxemburg: Augenzeuge verrät weitere Details der A3-Prügelei

In einem seit gestern kursierenden Video sind zwei streitende, handgreiflich werdende Männer zu sehen. Doch was genau ist am Dienstagmorgen auf der A3 in der Nähe von Luxemburg-Stadt passiert? «Am Anfang war das grüne Auto vor dem Clio», erzählt ein Augenzeuge. «Der Clio hat überholt und das andere Auto blockiert», erklärt er L'essentiel am Tag nach den Ereignissen. «Der Fahrer des vorausfahrenden Autos stieg aus und verprügelte den Fahrer des grünen Autos.»