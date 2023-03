Benvenuto al mondo: Aurora Ramazotti und Goffredo Cerza sind Eltern eines Jungen geworden

1 / 8 Aurora Ramazotti und Goffredo Cerza schweben im Elternglück. Instagram/therealauroragram Das Paar durfte ihren Sohn auf der Welt willkommen heißen, wie sie auf Instagram verkünden. Instagram/kingcerz Die Information über das erwartete Familienglück wurde früh publik. Aurora wurde im August 2022 beim Kauf eines Schwangerschaftstestes gesichtet. Instagram/therealauroragram

Große Freude bei Aurora Ramazotti und Goffredo Cerza: die beiden sind zum ersten Mal Eltern geworden! Wie das Paar nun auf Instagram verkündet, hat ihr kleiner Junge am 30. März das Licht der Welt erblickt. Der Post zeigt ein schwarz-weißes Bild, auf dem die Hand des Kleinen zu sehen ist. Auf einem weiteren Schnappschuss zeigen sich die stolzen Eltern mit ihrem Kleinen im Krankenhausbett, während sie sich küssen. Dazu schreiben die frisch gebackenen Eltern lediglich: «BFF», was für beste Freunde fürs Leben steht.

Neu-Oma Michelle könnte wohl ebenfalls nicht glücklicher sein: «Ich bin immer noch in dem Alter, in dem man eigentlich auch Mama werden könnte, deshalb werde ich eine ‹Mama-Oma› sein», sagt sie in einem früheren Interview mit «Gala». Zudem versichert sie, dass ihr Enkel eine «präsente Oma» haben werden und meint mit einem Augenzwinkern: «Ich habe zu Aurora gesagt, dass sie zwei Wochen nach der Geburt mit ihrem Goffredo eine schöne Reise machen soll und das Kind währenddessen zu mir kommt.»

Aurora und Goffredo im Liebeshoch – mit Michelles Segen

Die frohe Botschaft, dass Aurora in freudiger Erwartung ist, wurde früh publik. Zusammen mit Mama Michelle wurde sie letzten Sommer während der Ferien in einer Apotheke beim Kauf eines Schwangerschaftstests gesichtet. Erst im Oktober 2022 bestätigte schließlich die Gerüchte. «Ich muss mich bei meinen Freunden entschuldigen. Wir haben monatelang die Schwangerschaft verneint, denn als die Nachricht bekannt wurde, war es noch nicht an der Zeit, sie zu bestätigen», sagte sie in einem humoristischen Video.

Auf Social Media lässt das Paar regelmäßig die Welt an seinem Liebesglück mit intimen Bildern teilhaben. Im Januar feierten die beiden bereits sechs Jahre Beziehung – und doch scheinen sie noch verliebt wie am ersten Tag. Den Segen von Michelle hatten die zwei von Anfang an. «Goffredo ist total verliebt in sie und sie total verliebt in ihn. Es war wirklich wichtig für Aurora, dass sie jemanden findet, der sie liebt», sagte die gebürtige Schweizerin damals in einem Interview mit der Nachrichtenagentur «Spot».

