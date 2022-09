Aurora Ramazzotti bestätigt ihre Schwangerschaft

Lange hielten sich die Gerüchte um Nachwuchs bei Aurora Ramazzotti und ihrem Langzeitfreund Goffredo Cerza. Nun bestätigt sie, in freudiger Erwartung zu sein: «Ich muss mich bei meinen Freunden entschuldigen. Wir haben einen Monat lang die Schwangerschaft verneint, denn als die Nachricht bekannt wurde, war es noch nicht an der Zeit, sie zu bestätigen», sagt die 25-Jährige in einem Video auf Instagram.