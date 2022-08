Michelle Hunzikers Tochter: Aurora Ramazzotti erwartet ihr erstes Kind

Die italienische Zeitschrift hatte die 25-Jährige erst kürzlich in den Ferien zusammen mit der Mama in einer Apotheke beim Kauf eines Schwangerschaftstests gesichtet. Damals war allerdings noch unklar, für wen er gedacht war, zumal auch die Mama bis vor wenigen Tagen mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini (41) turtelte. Nun scheint das Rätsel gelöst – auch wenn aktuelle Insta-Schnappschüsse noch keinen Babybauch vermuten lassen.

Aurora genießt ihr Liebesleben mit Freund Goffredo Cerza in vollen Zügen. Auf Social Media lässt das Paar regelmäßig die Welt an seinem Glück mit intimen Bildern teilhaben. Im Januar feierten die beiden bereits fünf Jahre Beziehung – und doch scheinen sie noch verliebt wie am ersten Tag.