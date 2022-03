Kino in Luxemburg : Aus CinéBelval wird Utopolis Belval

Sieben neue Kinosäle in Esch/Belval gehören nun zum Kinobetreiber Utopolis. Das Unternehmen kündigte am Montaganachmittag an, den Kinokomplex CinéBelval im Shoppincenter Belval Plaza übernehmen zu wollen. Somit wird der Kinokomplex Utopolis Belval heißen.