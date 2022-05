Aufenthalt auf der ISS : «Aus dem All sah ich die Raketen in der Ukraine einschlagen»

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat die letzten sechs Monate 408 Kilometer über der Erdoberfläche verbracht. Sogar auf der ISS ist der Krieg in der Ukraine laut dem Astronauten sichtbar.

via REUTERS

Als eindrücklichstes Erlebnis nennt Maurer den «Spacewalk», wie die Außeneinsätze an der ISS bezeichnet werden. (Symbolbild)

via REUTERS

Er landete am 6. Mai mit dieser Crew Dragon-Kapsel von SpaceX in den USA.

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist nach sechs Monaten im All zurück auf der Erde.

Nach einem halben Jahr in den engen Gängen und Räumen der internationalen Raumstation ist Matthias Maurer wieder zurück auf der Erde. Der deutsche Astronaut, der derzeit im ESA-Astronautenzentrum in Köln auf mögliche Gesundheitsfolgen nach dem langen Aufenthalt im schwerelosen Raum untersucht wird, hat im Interview mit der «Bild» über seine Erlebnisse und den Krieg in der Ukraine, der bis ins Weltall sichtbar ist, gesprochen.