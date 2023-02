Luxemburg: Aus dem Fenster geworfene Zigarette löst Brand in nachfolgendem Auto aus

Die Bilder sind beeindruckend. Am Freitag kurz vor 18 Uhr ging auf der N5-B hinter Petingen, an der belgischen Grenze im Südwesten des Großherzogtums, ein Auto in Flammen auf. Nach ersten Erkenntnissen, die L'essentiel vor Ort sammelte, hatte eine aus dem Fenster eines Autos geworfene Zigarette den Brand des nachfolgenden Fahrzeugs ausgelöst, in dem sich eine ganze Familie mit Wohnsitz in Niederkerschen befand.