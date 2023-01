Brasilien : Aus dem Gefängnis zurück an die Macht

Seit 1. Januar hält Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien die Fäden in der Hand. Zum dritten Mal ist er nun Präsident und löst kurz nach seiner Vereidigung erste Versprechen ein.

Am Neujahrstag legte Lula nun im Kongress seinen Amtseid ab. Er bescheinigte Bolsonaro eine «verheerende» Bilanz und kündigte an, er werde das Land gemeinsam mit dem Volk «wieder aufbauen». In seiner ersten Amtshandlung hat Lula nun per Dekret die Reglementierung des Waffenbesitzes verschärft. Daneben veranlasst er monatliche Finanzhilfen für arme Familien – und eine Überprüfung von Dekreten seines Vorgängers.

Urteil aufgehoben

Lula gewann die Wahl aber nur mit hauchdünnem Vorsprung – was die extreme Spaltung der Gesellschaft in Brasilien deutlich machte. Der 77-Jährige hat eine große Anhängerschaft vor allem in den armen Bevölkerungsschichten, von vielen Brasilianern wird er aber auch als Symbol der Korruption gesehen und vehement abgelehnt. Im Wahlkampf kündigte Lula an: «Die Arbeiterklasse wird das Land wieder herrichten, die Elite schafft das nicht.» Er selber wuchs in großer Armut auf, als siebtes von acht Kindern einer Landarbeiterfamilie im nordöstlichen Bundesstaat Pernambuco.