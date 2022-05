NIEDERKERSCHEN – Im Industriegebiet Bommelscheier finden derzeit groß angelegte Ausgrabungen statt. Die Besucher werden in die Jurazeit vor 183 Millionen Jahren zurückversetzt.

Luxemburg : Aus dem Industriegebiet in einen Ozean aus der Jurazeit

Frédéric Lambert

Für einen Moment lässt sich die Zeit zurückdrehen, um in einen alten Ozean einzutauchen, der vor 183 Millionen Jahren den Süden Luxemburgs bedeckte. Im Industriegebiet Bommelscheier in Niederkerschen haben die Ausgrabungen auf einer brachliegenden Fläche begonnen – auf der Suche nach Überresten von Tieren, die in der Jurazeit gelebt haben.

«Nach nur 24 Stunden haben wir bereits mehrere fossile Fische gefunden, die sehr gut erhalten sind und viele Details aufweisen», sagt Ben Thuy. Der Paläontologe am Nationalmuseum für Naturgeschichte in Luxemburg hofft, in den nächsten zwei Wochen auf Meeresreptilien oder andere Wirbeltiere zu stoßen.

«Alle Knochen und Fragmente sind an ihrem Platz.» Ben Thuy, Paläontologe am Nationalmuseum für Naturgeschichte

Die Experten sind sich darüber einig, dass sich die Fossilien außergewöhnlich gut erhalten sind. «Alle Knochen und Fragmente sind an ihrem Platz», sagt Ben Thuy. Bereits in den 1990er Jahren sind ganz in der Nähe schon Ausgrabungen durchgeführt worden, «aber dies ist das erste Mal, dass eine so große Ausgrabung Schicht für Schicht durchgeführt werden konnte».